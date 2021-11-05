«Заехал в гости на чай к хорошим людям»: Шаляпин отметился в обществе 78-летней вдовы Джигарханяна

Музыкант дружит с Татьяной Власовой и ее сыном Степаном.

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram разместил фотографию с вдовой актера Армена Джигарханяна 78-летней Татьяной Власовой. На снимке также можно увидеть сына Власовой, пасынка Армена Джигарханяна, Степана. Все вместе они попили чай в доме у Власовой.

«Заехал в гости на чай к хорошим людям». Прохор Шаляпин

Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни почти год назад – 14 ноября 2020 года. Последние год за ним ухаживала как раз Татьяна Власова, с которой он развелся в 2015 году ради Виталины Цымбалюк-Романовской.

Добавим, что Прохор Шаляпин непродолжительное время встречался с третьей женой Джигарханяна — пианисткой из Киева. После расставания они не раз нелестно высказывались в адрес друг друга.

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