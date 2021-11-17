«Две тысячи рублей и несколько пенсий»: пасынок Джигарханяна — о суммах на счетах актера после смерти

По словам Степана, расходы на похороны превысили само наследство.

Пасынок народного артиста Армена Джигарханяна Степан в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал, что было на счетах отчима после его смерти.

«Было пять счетов, на одном из которых обнаружилось две тысячи рублей, а на другом — несколько пенсий. Остальные были пусты. Из недвижимости — однокомнатная квартира за МКАД». Степан Джигарханян

Как отметил Степан Джигарханян, на похороны и установку памятника на могиле Армена Борисовича ушло больше денег, чем было на счетах. По словам Степана Джигарханяна, третья жена актера пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская выгребла все деньги с четырех счетов.

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Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни в прошлом году. Недавно на его могиле на Ваганьковском кладбище был поставлен памятник. Цымбалюк-Романовская на церемонии не появилась, как и в свое время на похоронах Армена Джигарханяна.

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