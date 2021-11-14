На Ваганьковском кладбище открыли памятник Армену Джигарханяну

14 ноября в Москве на Ваганьковском кладбище открыли памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну. Событие произошло в годовщину смерти актера.

На кладбище присутствовали продолжатели театрального дела звезды советского кино и его сын Степан.

«Я очень горд тем, что мы не понизили и не уронили дело мастера. И его театр жив и будет жить, будет развиваться и расти», — сказал на церемонии открытия памятника худрук театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна» Сергей Газаров.

Монумент представляет из себя фигуру Джигарханяна, присевшего на край сцены. Прообразом стал персонаж актера из спектакля «Беседы с Сократом». Авторы памятника — заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян.

«Армен Борисович показан уже в преклонных годах, именно так он большинству, полагаю, запомнится. Это одна из его очень знаковых ролей в спектакле «Беседы с Сократом» в постановке Театра Владимира Маяковского. Прообраз взят тот, по крайней мере, тот силуэт и та пластика, — они заложены в композицию. Все остальное, с точки зрения детализации и выражения, — это его личное», — цитирует ТАСС скульптора Микаэля Согояна.

Журналисты отмечают, что новый памятник установлен на участке, где уже стоит монумент дочери Джигарханяна Елены. Последний был отреставрирован и смещен так, чтобы комплекс смотрелся целостным.

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