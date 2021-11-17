«Похвастался повзрослевшей Вероничкой»: Игорь Крутой запечатлел дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой на концерте

Известный композитор Игорь Крутой поделился в микроблоге видео, которое записал перед сольным концертом своего коллеги Игоря Николаева.

Маэстро рассказал, что давний приятель пригласил его спеть дуэтом на своем выступлении песню «Мой друг».

Игорь Крутой принял это предложение в знак многолетней дружбы и былого сотрудничества.

Перед концертом два друга Игорь Николаев и Игорь Крутой пообщались, что не делали уже давно в силу разных причин. Они рассказали друг другу о последних событиях из жизни. У Игоря Крутого, напомним, недавно родился внук. И конечно, речь зашла о наследниках.

«Перед концертом Игорек похвастался повзрослевшей Вероничкой, а я только родившимся внучком… В этот прекрасный московский вечер хочу пожелать моему другу и его замечательным музам (Веронике, Светлане Митрофановне и двум прекрасным Юлечкам) здоровья, любви и вдохновения», — написал Игорь Крутой в микроблоге под видео.

На видео предстал Игорь Крутой и Игорь Николаев с шестилетней дочкой Вероникой. Малышка распустила свои шикарные волосы. Девочку облачили в кофточку, которая гармонирует по цвету с оттенком ее волос.

Узнав, что Вероника уже начала сочинять песни, Игорь Крутой попросил наследницу друга «не устраивать этой конкуренции нам с папой».

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