«Классный пацан. Я его уже видел»: Игорь Крутой раскрыл интересные данные о своем первом внуке

Как отметил композитор, новость о рождении парня – просто обалденная для всей его семьи.

Композитор Игорь Крутой в Instagram заявил, что новость о рождении у него первого внука — просто обалденная для всей его семьи. У его внебрачного сына Якова на днях появился мальчик.

«У него с Лерой родился первый сын, а у меня первый внук. Классный пацан (я его уже видел) Три килограмма 360 граммов. Светленький и курчавый, с чем я и поздравляю всю нашу большую семью!» Игорь Крутой

Также Крутой поведал, что его недавно навестил сын Николай с дочкой Маргаритой. Она, как выразился композитор, самая застенчивая из трех его внучек. С красивыми голубыми глазами. За последнее время девочка вытянулась и заметно повзрослела.

Напомним, что Игорь Крутой только недавно на всю страну рассказал о своем внебрачном сыне Якове. Наследник сейчас носит фамилию Крутой, хотя раньше был Мирошниченко.

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