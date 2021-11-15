Четыре раза дедушка: внебрачный сын Игоря Крутого впервые стал отцом

Композитор совсем недавно признал Якова и познакомил со своей семьей.

Несколько лет назад Игорь Крутой узнал, что у него есть внебрачный сын Яков. В 90-е у композитора случился короткий роман с продавцом магазина. О наследнике Крутой не догадывался и даже не поверил ему. Однако после экспертизы ДНК принял сына и познакомил с семьей.

Кроме того, артист купил сыну особняк в Подмосковье и машину. А накануне Яков впервые стал отцом. Снимками из роддома он поделился в «Инстаграме». Малыш родился 14 ноября. Как на это событие отреагировал Игорь Крутой, пока не известно. Он стал дедом в четвертый раз.

Напомним, недавно 30-летний Яков побывал в доме отца, где свой день рождения отмечал сын Крутого — Николай. Родственники обменялись теплыми словами.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.