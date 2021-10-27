Разница — 37 лет: Проскурякова показала длинноволосых дочек Николаева на одном фото

61-летний Игорь Николаев – счастливый отец двух дочерей. Старшая наследница Юлия появилась на свет в его союзе с Еленой Кудряшовой, одноклассницей и первой любовью.

Брак маэстро продержался с 1978-го по 1991 год. В настоящий момент его бывшая жена и дочь живут в Майами. Наследница успешно совмещает две профессии – врача и композитора.

В 1992-м году народный артист женился на Наташе Королевой, прожив с ней 9 лет. Но детей в этих отношениях не было. А вот третья жена композитора Юлия Проскурякова вновь осчастливила Николаева ребенком. Веронике сейчас шесть лет, и она уже пробует не только петь, как ее мама и папа, но писать музыку со стихами.

Несмотря на разницу в возрасте в 37 лет обе дочки музыканта отлично ладят и очень любят друг друга. Каждый год Ника приезжает в гости к сестре в Майами и регулярно получает от нее посылки с подарками.

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала дочерей Николаева на одном фото в личном блоге, которое хорошо демонстрирует их взаимную любовь. Этим постом артистка решила поздравить наследницу композитора с 43-летием.

«Юленька, с днем рождения! Будь счастлива, здорова и всегда также прекрасна! Мы тебя любим!» — написала она.

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