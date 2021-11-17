«Самый волнительный этап»: беременная Ольга Серябкина в черном платье подчеркнула объемный живот с помощью кожаного пояса

Экс-солистка популярной группы Serebro Ольга Серябкина находится на последних сроках беременности. Совсем скоро на свет появится первенец певицы и ее мужа.

Между тем, беременность для Ольги вовсе не стала поводом изменить график работы.

Всю осень Ольга Серябкина много работала и во второй половине ноября подвела итоги насыщенных месяцев, которые совпали с подготовкой к предстоящему материнству.

«Мы наконец-то полностью переехали в новый офис. Ура. На следующей неделе выходит мой новый трек. Очень классный и зимний. Плюс я закончила работу над альбомом. Остались только финальные штрихи», — поделилась Ольга Серябкина в микроблоге.

Она призналась, что работа на последних месяцах беременности имеет свои нюансы, но зато не позволяет расслабиться и держит в постоянном тонусе.

«Совсем скоро наступит самый волнительный этап в моей жизни, о котором я пока знаю лишь в теории, но очень вдохновлена и счастлива, ведь появление ребенка — лучшее событие в жизни любого человека. Ждем с нетерпением», — заключила Ольга Серябкина.

Пост она проиллюстрировала снимками, на котором предстала в черном платье. Акцент на объемный живот Ольга Серябкина сделала с помощью кожаного пояса.

Подписчики певицы отметили, что формы у нее уже невероятно больших размеров. Значит, совсем скоро рожать.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.