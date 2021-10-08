«С днем рождения, моя самая большая любовь»: Ольга Серябкина разместила редкое фото мужа

Певица Ольга Серябкина в Instagram поздравила с днем рождения своего мужа Георгия. Она разместила совместный снимок с любимым человеком.

«С днем рождения, моя самая большая любовь». Ольга Серябкина

«Какие милые. А он у вас, как Тимати очки никогда не снимает?» «С днем рождения Георгия. Берегите вашу любовь и друг друга», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Серябкина сыграла тайную свадьбу в прошлом году в Альпах. Ее избранник Георгий Начкебия. Супруг исполнительницы занимается самыми разными проектами. В частности, именно он помогал с выпуском некоторых композиций Ольге Серябкиной, когда они еще не были мужем и женой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.