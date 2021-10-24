Ольга Серябкина поделилась опытом, как принять себя во время беременности

Певица советует наслаждаться интересным положением, как бы оно не протекало.

Беременная певица Ольга Серябкина поделилась со своими поклонниками личным опытом, как принять себя, находясь в интересном положении.

«Самое лучшее, что может быть — наслаждаться периодом беременности, независимо от того, как она протекает. Понятно, что каждая женщина уникальна и каждая беременность особенна. Кому-то физически легко, а кому-то тяжелее. У кого-то есть возможность питаться так, как он хочет, а кому-то врач посоветовал ограничить потребление каких-либо продуктов. В такие моменты очень важно проживать этот период с большой любовью к себе, будущему ребенку и вообще всему происходящему», — пишет Серябкина в своем дзен-канале.

36-летняя певица отметила, что не пропускает ни одно зеркало, наслаждается своим внешним видом и кажется себе очень красивой. Этого же состояния она пожелала другим беременным.

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Ольга поделилась, что у нее был относительно недолгий токсикоз, но в целом беременность практически никак не сказалась на режиме звезды.

«Самое важное — ограждать себя от негатива и держать позитивный внутренний настрой в любой ситуации, потому что это сильно влияет на формирование будущего человека внутри, на его личность и будущие качества. В ребенке можно сформировать какой-то страх или, наоборот, уверенность в себе! Для меня это было самое сложное», — поделилась артистка.

Напомним, осенью 2020 года Серябкина вышла замуж за предпринимателя Георгия Начкебию, который ранее помогал в ее музыкальной карьере. В сентябре 2021-го она объявила, что ждет ребенка.

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