Ольга Серябкина поделилась опытом, как принять себя во время беременности

Беременная певица Ольга Серябкина поделилась со своими поклонниками личным опытом, как принять себя, находясь в интересном положении.
«Самое лучшее, что может быть — наслаждаться периодом беременности, независимо от того, как она протекает. Понятно, что каждая женщина уникальна и каждая беременность особенна. Кому-то физически легко, а кому-то тяжелее. У кого-то есть возможность питаться так, как он хочет, а кому-то врач посоветовал ограничить потребление каких-либо продуктов. В такие моменты очень важно проживать этот период с большой любовью к себе, будущему ребенку и вообще всему происходящему», — пишет Серябкина в своем дзен-канале.
36-летняя певица отметила, что не пропускает ни одно зеркало, наслаждается своим внешним видом и кажется себе очень красивой. Этого же состояния она пожелала другим беременным.
Ольга поделилась, что у нее был относительно недолгий токсикоз, но в целом беременность практически никак не сказалась на режиме звезды.
«Самое важное — ограждать себя от негатива и держать позитивный внутренний настрой в любой ситуации, потому что это сильно влияет на формирование будущего человека внутри, на его личность и будущие качества. В ребенке можно сформировать какой-то страх или, наоборот, уверенность в себе! Для меня это было самое сложное», — поделилась артистка.
Напомним, осенью 2020 года Серябкина вышла замуж за предпринимателя Георгия Начкебию, который ранее помогал в ее музыкальной карьере. В сентябре 2021-го она объявила, что ждет ребенка.
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