«Какая женщина!»: Топурия в свитере оверсайз и узких джинсах повеселилась в гостях у беременной Серябкиной

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио» уже больше 15 лет. Она знаменита благодаря своему необычному тембру голоса. Одно время певица не могла обрести счастье в личной жизни. Но потом она встретила дипломата Льва Деньгова.

В прошлом году они сыграли свадьбу, а спустя несколько месяцев артистка родила сына Адама. От первого брака у нее подрастает дочка Оливия.

Не так давно Кети отдохнула в Дубае. Теперь она вернулась к работе. Даже во время беременности певица выпускала хиты. К слову, некоторые песни для группы написала Ольга Серябкина. 17 ноября певица решила навестить подругу, которая ждет ребенка. Артистка засняла коллегу в платье свободного кроя. Бывшая солистка группы Serebro ела тортик на кухне.

«Вы посмотрите! Вы посмотрите, какая женщина! Она теперь двойная. Ольга, надолго ли это?» — спросила Топурия. «Думаю, нет», — заявила Серябкина. «Значит, она себе ни в чем не отказывает. Покажи, покажи! Она не ест сладкое, просто сладкое само прыгает ей в животик, да?» — отметила певица.

Кети стала делать вид, что щипает подругу за щечки. Потом уже Ольга засняла артистку, которая любовалась ее картиной. Звезда была облачена в узкие джинсы и серый свитер оверсайз. Наряд дополнили белые зимние лоферы.

«Уходишь, да?» — уточнила хозяйка дома.

«Забери свои теплые носки. Они мне больше не нужны. Кстати, ее собака сжирает мои сумки и выбирает самые дорогие. Она накормила меня, напоила, как всегда. Все, ждем теперь раздвоения», — сказала Топурия.

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