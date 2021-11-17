«Козырная карта сезона»: какой принт стал хитом этой осени, и почему он так привлекателен, рассказала Хромченко

Черно-белая клетка может проявляться как в одежде, так и в аксессуарах, а также в обуви.

Этой осенью вирусным образом в моду ворвалась черно-белая клетка, которую можно увидеть на шахматной доске. Сразу несколько модных домов предложили одежду и аксессуары с этим принтом.

На «Модном приговоре» Первого канала тоже не смогли обойти стороной этот яркий тренд. На подиум проекта вышла его героиня после преображения. На ней оказался джемпер с этим актуальным рисунком.

«Черно-белая клетка всегда была популярна в принтах многих сезонов, но благодаря хорошему сериалу «Ход королевы», шахматная клетка получила особенную популярность. Она является козырной картой сезона. Все эти контрастные истории немедленно цепляют глаз в толпе. Нашу героиню нарядили фактически в повседневный костюм, но незамеченной она не останется, шахматная клетка сразу предоставляет возможность думать об интеллекте человека, оценивая его очень высоко», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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