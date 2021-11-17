Романтичный образ: Дарья Пынзарь подчеркнула талию в платье цвета изумруда с епископским рукавом

Бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь еще и владелица собственного модного магазина.

В вещах, которые Дарья продает, она часто щеголяет и сама, чтобы еще больше мотивировать свою аудиторию.

На стройной и обладающей прекрасными пропорциями фигуры Дарье Пынзарь практически все наряды смотрятся эффектно. Особенно это касается платьев.

В сториз микроблога Дарья Пынзарь продемонстрировала роскошный образ. Она предстала в платье изумрудного оттенка с трендовым епископским рукавом, который отсылает к викторианской эпохе и романтичному стилю. Сборка на рукаве смотрится очень женственно.

Тонкую талию Дарья Пынзарь подчеркнула широким поясом в цвет платья. Наряд она дополнила классическими лодочками черного цвета.

Напомним, ранее Дарья Пынзарь объявила поклонникам, когда вернется на съемочную площадку «Дома-2», с которой исчезла некоторое время назад.

Оказывается, она приступит к работе уже в ближайшее воскресенье, 21 ноября.

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