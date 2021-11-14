Рядом с морем: Дарья Пынзарь вместе с сыновьями переехала в новую квартиру в Аланье

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь показала, где теперь будет жить ее семья.

Экс-участница «Дома-2», ставшая его ведущей, Дарья Пынзарь вместе с сыновьями Темой и Давидом и няней мальчиков провела первую ночь в новой квартире, которую совсем недавно сняла в Аланье.

В сторис микроблога Даша Пынзарь показывала детали переезда, а затем и делилась видео из нового жилища.

Квартира оформлена в сдержанных пастельных тонах. И картины, которые Дарья Пынзарь сама рисовала, идеально вписались в интерьер. Отлично смотрится и привезенный ею из Каппадокии графин из натурального камня.

Дарья Пынзарь рассказала, что теперь ее семья будет жить в более просторных апартаментах, чем раньше. Несомненный плюс нового жилья еще и в том, что оно находится ближе к морю. Для Дарьи Пынзарь, как любительнице проводить время на пляже, это очень важно.

Переезд Дарья Пынзарь организовывала сама, так как ее муж Сергей сейчас находится в Москве. Собственник же прежней квартиры, где жила семья Пынзарь, попросил их срочно освободить жилплощадь, так как он ее продал.

Дарье Пынзарь пришлось в экстренном порядке искать новое жилье и перевозить туда вещи.

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