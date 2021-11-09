«Смущает обувь»: стилист указала на модный промах Дарьи Пынзарь, сочетавшей белое платье с пудровыми босоножками

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь в настоящее время является одной из ведущих реалити-шоу, к тому же она занимается продажей недвижимости в Турции, да еще и имеет собственный магазин модной одежды.

Так что, Дарье Пынзарь самой приходится выглядеть всегда с иголочки и тщательно подбирать себе наряды. И в части случаев ей это неплохо удается.

На прогулку по Аланье Дарья Пынзарь вышла в белом платье, сочетав его с черной сумочкой и пастельной обувью.

Модный эксперт Teleprogramma. pro, стилист и культуролог моды Надя Иванова в целом позитивно оценила аутфит Дарьи Пынзарь, указав лишь на один недочет, из-за которого образ недотягивает до классического стиля.

«В принципе, сочетание белого и черного – это классика, — отметила Надя Иванова. — И это создает, с одной стороны, более строгий образ, но при этом сохраняется женственность. Дарья Пынзарь подобрала симпатичный силуэт платья, который подчеркивает ее женственную фигуру. А добавив грубую сумочку из кожи на широком ремешке, она сделала образ более динамичным, модным, трендовым. Единственное, что меня здесь смущает, это обувь. Она такого нежного, пудрового, пастельного цвета, я бы порекомендовала здесь использовать белые классические туфли-лодочки, чтобы выдержать красивый классический стиль».

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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