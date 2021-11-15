«Морально помогает»: Дарья Пынзарь объяснила, где пропадает ее муж, пока она переезжает в другую квартиру

Бывшая участница «Дома-2», ставшая ведущей этого реалити-шоу, Дарья Пынзарь уже несколько дней публикует в микроблоге слезливые сторис, в которых рассказывает о трудностях переезда в новую квартиру.

Дарья Пынзарь все организовывала одна, без мужа Сергея, а мебель переставлять ей помогала няня сыновей Темы и Давида.

Логично, что когда Дарья Пынзарь объявила интерактив с подписчиками, ее забросали вопросами на тему: где же муж?

«Почему Сергей не участвует в таком сложном деле, как переезд?» — поинтересовались у Дарьи Пынзарь поклонники.

Как выяснилось, отец семейства все это время отсутствовал. Нет, не в жизни жены и сыновей, а в Аланье. Сергей Пынзарь был в Москве.

«Морально помогает. Переезд внезапный. Сегодня прилетает мой булочка», — рассказала Дарья Пынзарь.

А затем она показала видео, на которых встретилась с мужем Сергеем.

Напомним, Дарья Пынзарь была вынуждена срочно искать новую квартиру и организовывать переезд, поскольку собственник апартаментов, которые они снимали ранее, их продал.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.