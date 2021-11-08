Роковая брюнетка: сменившая имидж Кристина Орбакайте покрасовалась в платье-комбинации фиалкового оттенка

Певица и актриса Кристина Орбакайте запечатлелась в перерывах между дублями в вагончике для съемок.

Поклонники уже давно привыкли к тому, что певица Кристина Орбакайте – это блондинка со струящимися по плечам длинными локонами.

Звезда уже много лет предстает в образе нежной белокурой дивы с субтильной фигурой.

Но на этот раз Кристина Орбакайте решила изменить своему амплуа и появилась в сторис микроблога роковой брюнеткой с каре, впрочем, все той же нежной.

Но судя по всему, в таком виде Кристина Орбакайте задержится ненадолго. Скорее всего, этот образ нужен для воплощения на экране персонажа, которого играет Кристина Орбакайте.

«Снимаем кино. Я в своем вагончике, — поделилась с подписчиками Кристина Орбакайте. — Ну, а в перерывах между дублями, как вы думаете, что я делаю? Смотрю, конечно же, сериалы».

В кадре Кристина Орбакайте предстала в платье комбинации насыщенного фиалкового оттенка, который гармонирует с темным цветом ее волос.

Звезда не упомянула название картины, в которой снимается. Но скорее всего, речь идет о продолжении съемок семейной комедии «Любовь-морковь», в котором Кристина Орбакайте и Гоша Куценко играют супругов, или же третьего сезона медицинского сериала «Тест на беременность».

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