Темные волосы, стрижка каре, парик: Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж

Актрисе, надо сказать, очень идет новый образ.

Актриса и певица Кристина Орбакайте ради съемок в третьем сезоне сериала «Тест на беременность» кардинально сменила имидж.

Она стала роковой брюнеткой. На съемочной площадке теперь ее можно увидеть в парике. Кроме того, у нее темные волосы, стрижка каре. Надо признаться, что Кристине очень идет этот образ. Кроме того, артистка за последнее время заметно похудела. Как минимум на пять килограммов.

Напомним, что Кристина Орбакайте в третьем сезоне «Теста на беременность» предстала в образе Нины Артамоновой. Звезда достаточно часто играет в кино.

Кроме того, уже в самое ближайшее время старшую дочь певицы Аллы Пугачевой можно будет увидеть на сцене театра «Современник». Она сыграет 10 и 11 ноября в постановке «Двое на качелях», сообщает «Комсомольская правда».

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