«Проклятый коронавирус забрал»: Папунаишвили скорбит о смерти 41-летней звезды «Танцев со звездами» Асмаловской

Известный хореограф Евгений Папунаишвили не может прийти в себя после известия о кончине Кристины Асмаловской.

Именитый хореограф и постоянный участник популярного шоу телеканала «Россия 1» Евгений Папунаишвили отреагировал на ранний уход из жизни своей коллеги, актрисы и танцовщицы 41-летней Кристины Асмаловской.

Ее памяти он посвятил пост в Instagram.

«Проклятый коронавирус забрал Кристину Асмаловскую. Пишу этот текст и не верю в то, что это реальность. 41 год. Молодая, красивая, все впереди… Кристиночка, ты одна из немногих в мире танцев, кого я всегда был счастлив видеть. Сколько мы общались, смеялись, поддерживали друг друга во всем. Ты была очень доброй и всегда несла в мир свет и тепло. Ты была украшением «Танцев со звездами». Кристиночка, ты навсегда останешься в моем сердце. Самая светлая память», — написал Евгений Папунаишвили.

Пост он сопроводил подборкой фотографий Кристины Асмаловской, на которых ныне покойная запечатлена во время участия в проекте «Танцы со звездами» со своими партнерами по шоу. В их числе и известный актер Марат Башаров.

Напомним, о смерти Кристины Асмаловской стало известно накануне. Причиной раннего ухода из жизни стал коронавирус.

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