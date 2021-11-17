«Она была несчастна»: Марат Башаров высказался после смерти партнерши по «Танцам со звездами»

Актер Марат Башаров в беседе с Teleprogramma.pro высказался после смерти своей партнерши по проекту «Танцы со звездами» 41-летней Кристины Асмаловской.

«Я знаю, что она ушла из жизни. Разговаривал с ее мамой. Мы вместе с ней участвовали в проекте «Танцы со звездами». Танцевали на паркете. Никаких близких отношений у нас не было, но мы были дружны по жизни. Кристина познакомила меня с миром танцев. Многому научила, показывала, объясняла». Марат Башаров

Как отметил Башаров, коронавирус, к сожалению, все чаще забирает молодых, талантливых и красивых. «По возможности давайте относиться серьезно к этой болезни и прививаться. Не ожидаешь, где настигнет хандра. Для меня шок, что она ушла. Она — спортсменка. У нее здоровье было как у слона. Всю жизнь танцевала. Если таких сильных забирает коронавирус, то уже страшно становится. У нее были отношения с мужчинами, но семьи, насколько я знаю, не было. Она была несчастна. Ей хотелось детей и семью. Но как-то не получилось. Страшно теперь хоронить матери своего ребенка», — заметил Башаров.

Напомним, что причиной смерти Кристины Асмаловской стал коронавирус. Медикам не удалось ее спасти.

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