«Лучше это узнать от нас»: партнер Екатерины Гусевой по шоу «Танцы со звездами» объявил о разводе с женой

Евгений Папунаишвили официально подтвердил информацию, о которой СМИ сообщали еще осенью прошлого года.

Известный хореограф Евгений Папунаишвили, который участвует в новом сезоне проекта телеканала «Россия» «Танцы со звездами» в паре с актрисой Екатериной Гусевой, объявил о разводе с женой Салимой. О переменах в жизни танцор сообщил на своей страничке в Instagram.

«Так бывает. Мы с Салимой больше не вместе. Лучше это узнать от нас, и я очень вас прошу деликатно отнестись к этой новости», — написал Евгений Папунаишвили.

Он добавил, что он и его бывшая жена сделают все, чтобы их дочка София, которой в декабре исполнилось три года, росла счастливым ребенком. Евгений Папунаишвили дал понять, что вдаваться в подробности расставания с Салимой он не намерен.

«Никаких интервью и комментариев на эту тему не будет!» — заключил артист.

Напомним, сообщения о том, что Евгений Папунаишвили расстался с женой Салимой, появлялись в СМИ со ссылкой на источники в окружении пары еще в сентябре прошлого года.

В ответ на эти публикации хореограф написал пост, в котором намекнул на то, что это неправда. Но судя по всему, в тот момент он был просто не готов открыто объявить о разрыве.

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