Ей был всего 41 год: умерла партнерша Башарова по «Танцам со звездами» Асмаловская

Ведущая проекта «АБВГДейка» Татьяна Черняева в «Фейсбуке» сообщила о печальной новости. Из жизни ушла участница проекта «Танцы со звездами», где она выступала вместе с актером Маратом Башаровым, Кристина Асмаловская.

«В «АБВГДейке» печаль. Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская. Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте». Татьяна Черняева

Как отметила Черняева, Асмаловской, которая сыграла эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня», на момент смерти был всего 41 год. Причиной ее раннего ухода из жизни стал коронавирус. При этом Черняева подчеркнула, что ее коллега и подруга не прививалась.

Напомним, что Кристина Асмаловская выступала на «Танцах со звездами» не только с Маратом Башаровым, но и с актером Максимом Щеголевым. Причем с Башаровым ей даже приписывали отношения. Правда, это оказалось всего лишь слухами.

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