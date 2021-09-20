Внучка Иннокентия Смоктуновского озвучила свою зарплату в Театре Армена Джигарханяна

Как отметила Анастасия Смоктуновская, позволить купить себе квартиру и машину она не может.

Внучка легендарного актера Иннокентия Смоктуновского — Анастасия — в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своей жизни.

«Я служу в Театре Армена Джигарханяна. Средняя моя зарплата в месяц — от 30 до 60 тысяч рублей. Все зависит от занятости. Ни квартиру, ни машину позволить себе не могу. Я живу в элитном поселке в доме мужа». Анастасия Смоктуновская

Как отметила Анастасия Смоктуновская, от деда у нее дома остались кое-какие домашние реликвии.

«Это все принадлежит мне. В его квартире в Москве живет его сын и дочь. Наград у него осталось много. Дедушка много заработал памятных вещей. Моя тетя Мария Инокентьевна помогает папе в разных вопросах. Отцу нужна помощь. Он не очень самостоятелен в бытовом плане», — заявила Анастасия Смоктуновская.

Напомним, что Иннокентий Смоктуновский ушел из жизни в 1994 году. У него остались двое детей. Сын Филипп и дочь Мария.

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