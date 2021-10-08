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«Прощание с Дэвис было в открытом гробу»: сын Джигарханяна высказался о жене Шаляпина

Как отметил Степан, он на связи с музыкантом, с которым давно дружит.

«Прощание с Дэвис было в открытом гробу»: сын Джигарханяна высказался о жене Шаляпина
Степан Джигарханян. Фото: instagram.com/st_jigar/

Сын народного артиста Армена Джигарханяна Степан в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал о смерти жены Прохора Шаляпина канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

Прохор Шаляпин с женой
Прохор Шаляпин с женой. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

«Мы с Прохором находимся в приятельских отношениях. И я с ним все эти дни на связи. Так вот во время вчерашнего разговора с родителями они ему сказали такую фразу: «Прощание с Татьяной Дэвис было в открытом гробу». То есть она не была не кремирована, не похоронена».

Степан Джигарханян

Как отметил Степан Джигарханян, сейчас Прохор Шаляпин сам не понимает, что происходит.

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла в Америке. Прохор Шаляпин не смог присутствовать на похоронах. Ранее утверждалось, что канадскую миллионершу кремировали практически сразу после смерти.

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