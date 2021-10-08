«Прощание с Дэвис было в открытом гробу»: сын Джигарханяна высказался о жене Шаляпина

Как отметил Степан, он на связи с музыкантом, с которым давно дружит.

Сын народного артиста Армена Джигарханяна Степан в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал о смерти жены Прохора Шаляпина канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

«Мы с Прохором находимся в приятельских отношениях. И я с ним все эти дни на связи. Так вот во время вчерашнего разговора с родителями они ему сказали такую фразу: «Прощание с Татьяной Дэвис было в открытом гробу». То есть она не была не кремирована, не похоронена». Степан Джигарханян

Как отметил Степан Джигарханян, сейчас Прохор Шаляпин сам не понимает, что происходит.

больше по теме Прохор Шаляпин озвучил катастрофический уровень сатурации его жены в момент госпитализации Музыкант подробно рассказал, как уходила из жизни его жена.

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла в Америке. Прохор Шаляпин не смог присутствовать на похоронах. Ранее утверждалось, что канадскую миллионершу кремировали практически сразу после смерти.

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