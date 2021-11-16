«Через пару месяцев мы стали жить вместе»: жена Басты рассказала, как сама завязала в клубе с ним знакомство

Если бы не смелость Елены Пинской, возможно, исполнитель и композитор так и не обрел бы семейного счастья.

Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, женат на Елене Пинской с сентября 2009 года. Пара воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Марию и 8-летнюю Василису.

Но, как оказалось, они живут вместе с 2007 года. И первой к музыканту подошла именно его избранница. В личном блоге она рассказала, как это было.

«Началось все в клубе «Симачев». Именно там я услышала нетленки «Жора, где ты был?» и «Застрахуй». Их ставил модный диджей Федя Фомин. От него я узнала, что есть такой парень Вася из Ростова-на-Дону. В это же время моя подруга Аня сходила на живой концерт и с восторгом рассказывала мне про какого-то Басту. Как потом оказалось, это был один и тот же человек. А позже я встретила его лично, вечером в «Симачеве», куда пришла ужинать», — написала Елена Пинская.

Она решила не ждать подарка судьбы и сама подошла к Басте, похвалила его за песни и спросила, когда будут концерты. Василию прекрасная незнакомка запала в душу, он взял у нее телефончик. На следующий день в 11 вечера он позвонил ей.

Оказалось, что они живут рядом. Почти полночи они проторчали возле подъезда Елены и все никак не могли расстаться.

«После этой встречи мы виделись каждый день. Гуляли, много разговаривали обо всем и ни о чем сразу, наверно, как и все влюбленные. А как в него можно было не влюбиться? И чувства были какие-то совсем новые для меня. По-моему, в психологии это называется эмоциональной близостью. Через пару месяцев мы решили жить вместе. Я впервые просто наслаждалась моментом, не строила планов и даже не задумывалась, когда мы поженимся и сколько у нас будет детей», — рассказала жена Басты.

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