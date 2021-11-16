Когда папочка не может насмотреться на чадо: Бурак Озчивит отметился с сыном на аттракционах

Турецкий актер Бурак Озчивит, ставший известным многим российским зрителям после выхода сериалов «Великолепный век» и «Королек – птичка певчая», очень востребован в своей стране и постоянно занят на съемках.

Однако каждую свободную минуту актер старается провести со своей семьей — красавицей-женой Фахрийе Эвджен и сыном Караном.

Ранее мы писали, как Бурак Озчивит порадовал наследника огромной рыбой, которую он собственноручно поймал на рыбалке. Малыш хоть и немного испугался морского жителя, с любопытством потрогал его.

Теперь Бурак Озчивит решил сводить сына на аттракционы, где Каран повеселился на батуте. В личном блоге знаменитый артист показал фотографию, сделанную с места событий. По лицу знаменитости в кадре видно, что он радуется за наследника едва ли не больше, чем сам мальчик.

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