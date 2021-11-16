Анита Цой в рыжем паричке и укороченном пуховике с рукавами-буфами отметилась в антикварном магазине

Анита Цой не скрывает, что любит парики. Она с легкостью появляется на публике как со своей «родной» короткой стрижкой, так и с длинными накладными локонами самых разнообразных оттенков.

Накануне певица отметилась в антикварном магазине в рыжем парике с челкой, при этом она была облачена в модный укороченный пуховик с рукавами-буфами. Как оказалось, звезда сюда пришла за подарком мужу и встретила юного музыканта Ваню Дмитриенко.

Она призналась молодому коллеге, что выбрала супругу кружку середины XIX века. А Ваня заявил, что явился в магазин, чтобы купить маме презент.

«Я пришел кольца выбирать, но потом понял, что надо написать еще одну песню», — сказал Дмитриенко.

Восходящей звезде, увы, не хватило денег на ювелирные украшения родительнице. Анита Цой пожелала Ване успеха, тем более он первый шаг к нему сделал — купил новый микрофон.

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