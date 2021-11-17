Американская мечта в прошлом: Седокова переедет в Казань вслед за мужем

Недавно Анна Седокова заявила, что переехала жить в Лос-Анджелес вместе с мужем Янис Тиммой и сыном Гектором от прошлых отношений. Спортсмен ждал предложений от американских клубов. Все-таки играть в NBA — не только престижно, но и прибыльно.

Однако накануне стало известно, что Тимма подписал контракт с казанским «Униксом». Спортсмен уже прилетел в Казань, о чем сообщил в своем инстаграме. Контракт латвийца рассчитан на месяц с опцией продления. Об этом сообщает официальный сайт баскетбольного клуба из Татарстана.

Напомним, в Казани в прошлом году жила еще одна спортивная семья — Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Пока футболист играл за местный клуб, модель успела поработать на местном телевидении. Правда, вела программу о хоккее, за что много раз подвергалась критике.

Еще больше новостей спорта — на сайте Sportkp.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.