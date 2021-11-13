Крошечный футболист: Костенко показала новорожденного сына в спортивной форме у Тарасова в ладошках

Полмесяца назад в семье футболиста Дмитрий Тарасова и Анастасии Костенко случилось пополнение. На свет родился долгожданный сын, которого назвали Алексеем.

По традиции мамочка поспешила устроить малютке фотосессию. Это трогательная съемка со спящим новорожденным в коконе, наряженным в различные пушистые костюмчики. Заодно с сынишкой сфотографировался и папа.

Тарасов привнес спортивной тематики в съемку. Она облачился в футбольную форму, у сынишки уже была припасена своя футболка и шортики с лампасами. Папа трепетно взял в ладошки своего наследника, а также не забыл про футбольный мячик. Видимо, быть малютке продолжателем отцовского дела.

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