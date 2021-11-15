«Нужно жить дальше»: Седокова и Тимма напугали поклонников тревожными сообщениями

Певица рассказала о серьезных неприятностях и переменах в жизни.

Певица Анна Седокова и ее муж баскетболист Янис Тимма напугали поклонников тревожными сообщениями. Артистка в своих stories призналась, что сейчас переживает сильные потрясения. Однако Седокова не стала раскрывать подробностей произошедшего.

«Очень сложно сейчас. Пока я не готова об этом говорить. Расскажу, может, позднее. Не спрашивайте, пожалуйста. Но нужно жить дальше. Нужно как-то взять себя в руки, поэтому я постараюсь далее имитировать иллюзию нормальной жизни. Потому что если не буду, то совсем загнусь», — рассказала артистка в stories своего Instagram.

Своим переживаниям Седокова посвятила стихотворение. Она рассказала о светлом будущем, которое может не наступить.

«А что, если завтра не будет более? Что, если завтра не будет завтрака? И, если ты вся такая хорошая, Не встретишь завтра его шикарного? Так, может, нужно сегодня праздновать, Сегодня его целовать, любимого. Детей не ругать, потому что уставшая. Себя не ругать, потому что строптивая», — поделилась девушка в своем Instagram.

В свою очередь ее муж Янис Тимма в своем микроблоге опубликовал картинку, где на черном фоне по-английски написал «Все еще не могу поверить в это».

Поклонники считают, что супруги сейчас переживают не лучший этап в личной жизни. Певица много раз говорила, что считает Тимму идеальным мужем и мечтает подарить ему наследника.

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