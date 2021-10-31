«Невероятный человек»: Ягудин поздравил Тарасову с днем тренера

Олимпийское золото по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл в 2002-м году. Его тренером была Татьяна Анатольевна Тарасова. Сейчас они вместе работают в шоу «Ледниковый период» — Ягудин в качестве ведущего, а Тарасова возглавляет судейский корпус.

В своем инстаграм Алексей поздравил Татьяну Анатольевну с днем тренера.

«Спасибо, мой учитель. Спасибо за золото, спасибо за жизненные советы. Невероятный тренер, невероятный человек. С днем тренера», — написал Ягудин.

Тарасова же в комментариях написала, что любит Алексея.

Напомним, Ягудин счастлив в браке с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочек.

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