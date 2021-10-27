«Не люблю быть навязчивой»: Макеева объяснила, почему не шлет подарки в Словению детям Малькова

Актриса Анастасия Макеева в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков.
«Проявляете ли вы знаки внимания к деткам Малькова. Шлете ли вы им подарочки?» — спросил один из пользователей.
«Нет. Посылала, но меня высмеяли. Не люблю быть навязчивой».
«Какой должен быть настоящий мужчина?» — задал вопрос другой пользователь.
«Честным, не жадным, заботливым. Стремиться зарабатывать. Не мстительным», — заметила Анастасия Макеева.
Напомним, что в мае этого года Анастасия Макеева сыграла свадьбу со строителем Романом Мальковым. Ради звезды мюзиклов он бросил семью в Словении с детьми.
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