«Замкнутый круг»: Малькова пожаловалась, что новый муж Макеевой не пришел в суд

Анастасия Макеева и Роман Мальков эти дни провели в Греции. Накануне влюбленные вернулись в Москву. Бывшая жена бизнесмена – Светлана Малькова утверждает, что алименты он вновь не платит.

В своем инстаграм многодетная мама рассказала, что заседание суда, уже восьмое по счету, вновь перенесено.

«Решение суд апелляционной инстанции отменил, сославшись на не извещение ответчика о судебном заседании. Напомню, именно ответчик ,он же безумно любящий папа инициировал рассмотрение иска в обычном производстве, заявив возражения на заочное. Сейчас, если я не ошибаюсь он отдыхает в Греции после Мальдив. Суд снова будет все рассматривать заново, замкнутый круг?», — написала Малькова.

Напомним, Светлана живет в Словении с тремя детьми. Ранее она рассказывала, что сумму алиментов на детей составила 51 тысяча рублей.

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