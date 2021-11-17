«Невозможно глаз от глаз отвести»: Иван Жидков восхитился сочнейшим бюстом Маши Горбань

Маша Горбань отличается фигурой с роскошными формами. Актриса с удовольствием делится с фанатами снимками, на которых позирует в бикини. На этот раз она показала архивное фото, где запечатлелась будучи беременной.

«Это не просто очередные фото в купальнике! Тут я на 2 месяце беременности. Фотографирует меня доча, а внутри меня сыночек», — написала Горбань.

Фанаты, как обычно, засыпали Марию комментариями. Не остался в стороне и актер Иван Жидков.

«Невозможно глаз от глаз отвести», — написал Жидков.

Напомним, в августе Мария Горбань родила сына Нилана. Также актриса воспитывает дочь Стефанию от первого брака.

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