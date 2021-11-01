«Уткнуться носом»: Маша Горбань показала трогательные кадры с маленьким сыном

В начале августа Маша Горбань стала мамой во второй раз. Актриса родила сына, которого назвала Нилан. Малыш появился на свет в Майами. В своем инстаграме звезда «Кухни» поделилась трогательными кадрами с малышом.

«Уткнуться носом… глубоко вздохнуть и закрыть глаза… на миг — очень короткий и одновременно бесконечный — можно ощутить то самое абсолютное счастье», — написала Горбань.

Напомним, также у Марии есть дочь от первого брака, Стефания. В этом году она стала первоклассницей.

Накануне Горбань призналась своим фанатам, что задействована в съемках нового проекта. Детали озвучивать отказалась, но пообещала, что зрителей ждет что-то интересное.

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