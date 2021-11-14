Кожаные акценты: Мария Горбань поддержала тренд на ботфорты

Среди последних публикаций личного микроблога телеэкранной экс-возлюбленной Дмитрия Нагиева – Марии Горбань – появилась свежая фотография знаменитости в тотально черном образе. Примечательно, что Горбань использовала две актуальных детали в аутфите.

Мария отдала предпочтение атласному платью А-силуэта. Кукольное платье с рукавами-буфами ранее уже презентовала дочь Анастасии Заворотнюк – Анна.

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А Мария Горбань дополнила свое черное трендовое платье не менее популярными ботфортами. Недавно высокими сапогами похвастать телеведущая Алена Водонаева. Вот только у экс-участницы «Дома-2» сапоги доходили до середины бедра.

У Горбань же черные кожаные ботфорты закрывали ножку чуть выше колена. Мария дополнила образ в одном цвете черной помадой и ажурными украшениями на шее. Волосам артистка придала легкую завивку.

«Взгляд одной женщины на другую напоминает контроль багажа на таможне… Хорошего всем дня!», – подписала снимок артистка.

Поклонники Марии остались в восторге от образа актрисы:

«Вы такая красотка!», «Такую женщину вамп пропустили без досмотра», «Мария, Вы шикарны».

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