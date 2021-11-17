«Лучший папа на свете»: Устинья Малинина трогательно поздравила отца с днем рождения

Александр Малинин отмечает свой день рождения. 16 ноября артисту исполнилось 63 года. По этому случаю его младшая дочь Устинья опубликовала в своем инстаграм трогательное поздравление и фото.

«Ты мой самый большой пример и самая большая мотивация. Ты показываешь мне как можно и нужно, как правильно! Благодаря тебе я тот человек которым являюсь! Папуля, спасибо тебе, за то, что вложил в меня столько любви, заботы и внимания. Ты лучший папа на свете и замечательный человек! Я тебя безумно люблю», — написала Устинья.

Напомним, двойняшки Устинья и Фрол – младшие дети Александра Малинина. Звездная наследница пошла по стопам артиста и изучает музыку в Королевском колледже Лондона.

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