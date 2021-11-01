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«Когда букет больше, чем ты»: Устинья Малинина показала, как начинается ее утро

Дочь Александра Малинина живет и учится в Лондоне.

«Когда букет больше, чем ты»: Устинья Малинина показала, как начинается ее утро
Устинья Малинина. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official

Двойняшки Александра и Эммы Малининых получает образование в Европе. Фрол обучается киноискусству в Мюнхене, а Устинья – музыке в Лондоне. В своем инстаграм звездная наследница часто рассказывает о жизни в столице Великобритании.

На этот раз она показала снимок, на котором позировала с роскошным букетом.

Устинья Малинина
Устинья Малинина. Скриншот: instagram.com/ustinya_malinina_official

«Утро начинается с цветов. P.S. Когда букет больше, чем ты», — написала Малинина.

Напомним, минувшей зимой Устинья открыла онлайн-школу, в которой обучает всех желающих пению. Инициатива нашла отклик в сердцах ее фанатов. Ранее Малинина признавалась, что в школе занимаются люди самых разных возрастов.

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