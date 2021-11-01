«Когда букет больше, чем ты»: Устинья Малинина показала, как начинается ее утро

Двойняшки Александра и Эммы Малининых получает образование в Европе. Фрол обучается киноискусству в Мюнхене, а Устинья – музыке в Лондоне. В своем инстаграм звездная наследница часто рассказывает о жизни в столице Великобритании.
На этот раз она показала снимок, на котором позировала с роскошным букетом.
«Утро начинается с цветов. P.S. Когда букет больше, чем ты», — написала Малинина.
Напомним, минувшей зимой Устинья открыла онлайн-школу, в которой обучает всех желающих пению. Инициатива нашла отклик в сердцах ее фанатов. Ранее Малинина признавалась, что в школе занимаются люди самых разных возрастов.
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