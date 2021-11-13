Устинья Малинина в шоколадной дубленке с коралловой сумкой Bulgari позировала среди огней Лондона

Среди последних публикаций личного микроблога дочери Александра Малинина – Устиньи – появилась фотография с прогулки с лучшим другом по украшенному к Новому году Лондону.
Наследница российского певца нарядилась в молочный свитер, а поверх надела дубленку цвета молочного шоколада.
Меховые вставки украшали верхнее изделие Устиньи. Будущая оперная певица дополнила образ серьгами Chanel и лавандовой кепкой. Также блондинка предпочла коралловую сумочку Bulgari на золотой цепочке.
«День рождения еще только через десять дней, а сюрпризы уже начались! Спасибо любимым друзьям и родителям!», – отметила Малинина.
Пока Устинья готовится к своему дню рождения, весь Лондон жаждет отметить Рождество. Улицы города уже украшены, а пушистые ели загорелись яркими лампочками. Среди них и позировала Малинина.
«Красотка!», «Как там у вас уютно», «Такая нежная», – написали поклонники Устиньи.
Напомним, ранее Устинья Малинина показала свое идеальное утро в Лондоне. Наследница Александра Малинина получила огромный цветочный букет.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.