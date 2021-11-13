Устинья Малинина в шоколадной дубленке с коралловой сумкой Bulgari позировала среди огней Лондона

Старинный город уже украсили к Рождеству.

Среди последних публикаций личного микроблога дочери Александра Малинина – Устиньи – появилась фотография с прогулки с лучшим другом по украшенному к Новому году Лондону.

Наследница российского певца нарядилась в молочный свитер, а поверх надела дубленку цвета молочного шоколада.

Меховые вставки украшали верхнее изделие Устиньи. Будущая оперная певица дополнила образ серьгами Chanel и лавандовой кепкой. Также блондинка предпочла коралловую сумочку Bulgari на золотой цепочке.

«День рождения еще только через десять дней, а сюрпризы уже начались! Спасибо любимым друзьям и родителям!», – отметила Малинина.

Пока Устинья готовится к своему дню рождения, весь Лондон жаждет отметить Рождество. Улицы города уже украшены, а пушистые ели загорелись яркими лампочками. Среди них и позировала Малинина.

«Красотка!», «Как там у вас уютно», «Такая нежная», – написали поклонники Устиньи.

Напомним, ранее Устинья Малинина показала свое идеальное утро в Лондоне. Наследница Александра Малинина получила огромный цветочный букет.

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