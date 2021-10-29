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«Сынок подрос»: Малинин запечатлелся на редком фото с наследником от первой жены

Выпускнику «Фабрики звезд» Никите Малинину уже 40 лет.

«Сынок подрос»: Малинин запечатлелся на редком фото с наследником от первой жены
Александр Малинин. Фото: Global look press

Александр Малинин запечатлелся на редком фото со своим старшим сыном Никитой Малининым, которому месяц назад исполнилось 40 лет.

«Сынок подрос», — подписал народный артист обнародованный в Сети кадр.

Напомним, Никита Малинин получил известность благодаря участию в телешоу «Фабрика звезд». Он появился на свет в первом браке Малинина со скрипачкой Инной Курочкиной. Эмма Малинина – третья жена артиста, от которой у него родились близнецы Устинья и Фрол. Также народный артист усыновил ее наследника от бывшего мужа Антона, дав ему свою фамилию.

Александр и Никита Малинины. Скриншот блога: instagram.com/alexandr_malinin/

От второй жены Александра Малинина, Ольги Зарубиной, у певца есть дочь Кира Евдокимова, которую он признал только в 2011 году на передаче «Пусть говорят».

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