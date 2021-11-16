А «доечки» подросли у девочки! Валя Карнавал сделала «секси-бомбяо», наведя крупно камеру на свою грудь

Не так давно Валя Карнавал рассказывала, что прошлой зимой сильно поправилась, набрав около 10 килограммов. Однако позже она взяла себя в руки и похудела.

Многие фолловеры, к слову, сильно сожалели о том, что их любимица стала уже не такой «аппетиточкой», как раньше. Но вот в России опять начали наступать холода, а Валя Карнавал снова стала пышнотелой красоточкой.

Сейчас знойная брюнетка отдыхает на Мальдивах и бомбит Сеть эротичными кадрами со своим участием. Как всегда, главной действующей героиней в ее мини-фильмах выступает ее волнительная грудь. На сей раз Валя Карнавал навела на нее крупно камеру и показала миру эту красоту, откинув голову назад.

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