А если руки поднимет? Валя Карнавал вылила секс прямо в глаза поклонников, нарядившись в тугой купальник

Лифчик от бикини не скрыл ее объемных форм, лишь намекнув, что он – одежда.

Валя Карнавал улетела на Мальдивы в компании своей мамы. Фолловеры были удивлены, насколько симпатичная и моложавая у тиктокерши родительница.

При этом мама к тому же довольно веселый и жизнерадостный человек. Не случайно звезда Сети уже второй раз берет ее в этом году с собой в отпуск. Летом они вместе отдыхали в Сочи, где Вале сильно надоедали подростки своим вниманием, но, тем не менее, отпуск ей на Черном море тоже понравился.

Наличие рядом родительницы не помешало Вале Карнавал примерять на островах крайне сексуальные наряды, особенно публику впечатляют ее купальники. Такое ощущение, что блогерша снимает их с младшей сестры — настолько они миниатюрные. Трусики от бикини и лифчики лишь условно закрывают прелести Карнавал.

Последнее фото знойной брюнетки в малиновом бикини — очередное тому доказательство. На нем Валя просто дышит сексом, выливая его ауру на поклонников, а ее пышная грудь очень рискует вырваться из оков бюстгальтера, в котором точно не стоит поднимать руки наверх.

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