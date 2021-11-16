Вот-вот выпадут: Валя Карнавал в купальнике с вырезом под грудью показала, как пышные полушария сползают вниз

Блогер и певица Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал, улетела с мамой на Мальдивы. Отпуск красотка себе устроила сразу же после дня рождения – ей исполнилось 20 лет, но девушка провела праздник как траурный день.

Но на Мальдивах настроение у Карнавал очень быстро поползло вверх. А вот ее выдающаяся грудь – вниз: певица сняла видео, на котором позирует в монокини с вырезом под бюстом, в который выглядывают полушария.

Кажется, что вот-вот Валя сделает резкое движение – и ее выдающиеся округлости легко покинут лиф или то, что называется этим словом.

Саму тиктокершу это не смущает. Она записывает липсинг и даже не беспокоится по поводу конфуза.

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