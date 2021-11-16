Хищница в «леопарде»: Валя Карнавал в асимметричном монокини натянула завязки от трусов выше бедер

Блогерша и певица отдыхает на Мальдивах и радует подписчиков новым контентом.

Звезда TikTok, экс-возлюбленная Егора Крида Валя Карнавал улетела с мамой на Мальдивы. Красотка с удовольствием рассказывает своим подписчикам, где остановилась и как выглядит ее вилла, а также не забывает пополнять ленту TikTok новыми роликами.

Порция видео в купальнике заставила подписчиков встрепенуться. Красотка в леопардовом асимметричном монокини явила онлайн-миру свои пышные прелести. При этом завязку от трусов Валя натянула высоко, почти на самую талию.

Кстати, носить трусы выше бедер обожают многие знаменитости. Например, Ольга Бузова и Настя Каменских при помощи этого нехитрого жеста привлекают внимание к пышным ягодицам.

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