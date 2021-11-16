Конфуз на красной дорожке: актер из «Содержанок» Александр Кузнецов публично поскандалил с возлюбленной

Милые бранятся — только тешатся. Это если свидетелями их перепалки были только стены. А вот у звезды сериала «Содержанки» Александра Кузнецова и его возлюбленной актрисы Алины Гвасалии ссора произошла в таком месте, что более неподходящее трудно даже представить.

Пара умудрилась начать выяснять отношения в тот момент, когда на них были направлены фото- и видеокамеры. И это логично, ведь ссора Александра Кузнецова и Алины Гвасалии началась аккурат, когда пара появилась на красной дорожке.

Влюбленные вместе пришли на премьеру фильма «Французский вестник», но запороли себе выход в свет.

На фото с мероприятия Александр Кузнецов и Алина Гвасалия будут с не очень счастливыми выражениями лица.

Кстати, как отметил телеграм-канал Super.ru, на светскую премьеру пришли только те звезды из заявленных, которые накануне не посещали бал Tatler в центре Москвы.

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