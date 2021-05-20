«Почему женщины убивают-2», «Содержанки-3» и другие громкие сериалы, которые выйдут в июне

Впереди – лето – время отпусков. А чем люди обычно занимаются на отдыхе? Читают книги и смотрят фильмы. Журналисты Teleprogramma.pro посмотрели, какие громкие сериалы выходят в июне 2021 года. Список – богатый, оцените сами.

«Почему женщины убивают», 2 сезон

Актеры: Толман Эллисон, Фрост Ник, Паррия Лана, Кристи Джордана, Кэннон В.К., Даддарио Мэттью

Жанр: комедия, драма

Во втором сезоне мы увидим новых героинь, которые также столкнутся с мужскими предательствами. Авторы картины снова проанализируют – что же скрыто за фальшивыми фасадами идеальной жизни.

Дата выхода: 4 июня

Где посмотреть: CBS

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами», 1 сезон

Актеры: Кристиан Конвери, Уилл Форте, Нонсо Анози, Стефания Оуэн, Ализа Веллани, Джеймс Бролин, Наледи Мюррей, Адиль Ахтар, Никсон Бингли, Ава Диакаби, Сет Флинн, Кристофер Соммерс

Жанр: фантастика

Это сериал про подростка Гаса, который является получеловеком-полуоленем. Тал таким он в результате жуткой катастрофы, которая изменила жизнь на планете. Выбравшись из леса, он пытается разгадать тайны бытия и вернуться к прежней жизни.

Дата выхода: 4 июня

Где посмотреть: Netflix

«История Лизи», 1 сезон

Актеры: Джулианна Мур, Джоан Аллен, Дэйн ДеХаан, Дженнифер Джейсон Ли, Рон Сепас Джонс.

Жанр: ужасы

Это история про жену популярного писателя-фантаста Скотта Лэндона, которая теряет мужа и учится жить самостоятельно. Однако факты, вскрывающиеся из его биографию, шокируют не только женщину, но и все ее окружение. Писатель, как выяснилось, оставил после смерти много темных тайн, главной из которых является преследующий Лизи Длинный Мальчик.

Дата выхода: 4 июня

Где посмотреть: Apple TV+

«Разведка», 2 сезон

Актеры: Дэвид Швиммер, Ник Мохаммед, Гана Баярсайкан, Оливер Бирч, Сильвестра Ле Тузель, Элиот Солт, Джейн Стэннесс, Колин Сэлмон, Марк Хип, Джои Слотник

Жанр: Комедия

Агент национальной безопасности США Джерри уходит в отставку и переезжает в Лондон, чтобы самостоятельно бороться с киберпреступностью. Вот только профессионализма ему не хватает и тогда горе-спаситель обращается к «Википедии»!

Дата выхода: 8 июня

Где посмотреть: Sky

«Содержанки», 3 сезон

Актеры: Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Софья Эрнст, Ирина Старшенбаум, Александр Кузнецов и другие.

Жанр: детектив

В третьем сезоне нас ждет развязка. У поклонников накопилось много вопросов, на которые они, наконец, получат ответы. Почему героиня Дарьи Мороз решила бросить своего возлюбленного в аэропорту? Кем на самом деле является Карина Штерн и ее влиятельный покровитель по фамилии Чистяков? И, наконец, на кого работает загадочный персонаж Александры Ребенок.

Дата выхода: 10 июня

Где посмотреть: Start

«С любовью, Виктор», 2 сезон

Актеры: Майкл Чимино, Рэйчел Хилсон, Джеймс Мартинес, Ана Ортис, Изабелла Феррейра, Матео Фернандес, Лукас Гейдж, Ник Робинсон, Бебе Вуд

Жанр: Комедия

Виктор – подросток, который переезжает со своей семьей в чужой город. Новая школа, новые друзья, новые интересы. Все это не может не ранить мальчика. Когда тревог становится слишком много, Виктор обращается за помощью к Саймону — он помогает парню пережить все радости и трудности старшей школы.

Дата выхода: 12 июня

Где посмотреть: Hulu

«Дэвид становится мужчиной», 2 сезон

Актеры: Алана Аренас, Эд Чайк Торберт, Трэвис Коулз, Акили Макдауэлл, Джимел Аткинс, Линдси Блэкуэлл, Воний Бристоу, Натаниэль Логан МакИнтир

Жанр: Драма

Это история про мальчика-вундеркинда, который выбирается из своего бедного дома и пытается устроить свою жизнь. Но путь к хорошей жизни оказывается труден и тернист.

Дата выхода: 23 июня

Где посмотреть: Page Fright

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