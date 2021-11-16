Затмила всех: Настя Ивлеева в черном платье-рыбке с открытой спиной предстала на балу Tatler

Настя Ивлеева уже давно стала знаменитостью. Ранее она вела шоу «Орел и решка», но потом все силы бросила на развитие себя, как блогера. Теперь с Настей дружат многие артисты. На ее день рождения даже приезжала Алла Пугачева.

Не так давно она рассталась со своим мужем Элджеем. После этого телеведущая стала чаще меня имидж и выбирать провокационные наряды для выхода в свет.

Ранее Ивлеева отметилась в образе вдовы на свадьбе Моргенштерна. Теперь она снова отдала предпочтение черному цвету, но уже для светского раута. В Москве в доме-дворце Пашкова состоялся бал дебютанток Tatler. На мероприятии появились: Яна Рудковская, Полина Гагарина, Марина Зудина с дочкой и сыном, Филипп Киркоров с детьми.

Настя смогла выделиться, так как предстала в платье-рыбке черного цвета с открытой спиной. Волосы оттенка ночи с мокрым эффектом дополняли ее лук в готическом стиле. Наряд визуально вытянул силуэт и подчеркнул ее фигуру. Гости и друзья пришли в восторг от ее образа.

«Хороша!» — заявила Алеся Кафельникова. «Очень красиво!» — согласилась Юлия Коваль. «Русская Мортиша Адамс», «Королева», «Вау, очень эффектно», «Шикарные образ», «Нереальная», «Нет слов, одни эмоции Настя, ты прелесть!», «Это красиво», — прокомментировали пост подписчики. Для гостей Ивлеева приготовила сюрприз. Она выступила на сцене с шоу.

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