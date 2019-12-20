Звезда «Содержанок» Александр Кузнецов снялся в клипе исполнителя Mujuice

По сюжету видео главный герой бьет себя, а заодно и людей в клубе.

Актер Александр Кузнецов решил попробовать немного отойти от мира кино и приблизиться к музыке, поэтому он снялся в клипе исполнителя Mujuice на песню Circle of Salt.

Александр Кузнецов, знаком зрителям по фильмам «Папа, сдохни» и «Кислота», а также по сериалу «Содержанки». В записи песни приняла участие Евгения Борзых, участница инди-группы СБПЧ.

По сюжету главный герой в исполнении Кузнецова ходит на собрания психологической помощи, вспоминает о ранних проблемах с отцом из детства, по вечерам истязает себя ремнем, а в конечном итоге избивает людей в ночном клубе. На текущий момент видеоролик не особо нравится пользователям YouТube и хотя у него более 600 лайков и ни одного дизлайка, но его посмотрели всего 5000 раз.