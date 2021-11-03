Жулин показал, как Тарасова уверенно держалась на льду пока не оказалась в инвалидном кресле

Тренер разместил снимок, на котором можно также увидеть Илью Авербуха и Татьяну Навку.

Тренер Александр Жулин в Instagram разместил красивый кадр, на котором он едет по льду с хореографом Ильей Авербухом и заслуженным тренером России Татьяной Тарасовой.

На заднем плане можно увидеть вторую жену Александра Жулина — олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. Кадр был сделан несколько лет назад на шоу «Ледниковый период».

В те времена Татьяна Тарасова еще не испытывала серьезных проблем со здоровьем. Сейчас она может перемещаться только в инвалидном кресле из-за проблем с позвоночником.

Напомним, что в 2013 году Татьяне Тарасовой пришлось перенести операцию по замене позвонков. Сейчас вставать она может лишь с чужой помощью. Наставницу мучают сильные боли в спине и суставах.

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