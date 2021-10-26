Жулин объяснил, почему в жизни Трусовой и Щербаковой будет максимум одна Олимпиада

По словам наставника, не надо надевать розовые очки.

Тренер Александр Жулин заявил, что в жизни фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой может быть только одна Олимпиада. Это игры в китайском Пекине в 2022 году. К 2026 году этих фигуристок уже, скорее всего, не будет в составе сборной России.

Как заметил Жулин, сейчас уже позади эпоха Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Они рады, что не попали в список кандидатов на участие в Олимпиаде. Сам он уже давно понимал, что Алина и Евгения в Пекин не отберутся. И надевать розовые очки в такой ситуации было бы глупо. Время чемпионок прошло.

«Через четыре года такая же ситуация будет с Трусовой и Щербаковой. Это нормальная смена поколений». Александр Жулин

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Напомним, что золотой и серебряный призеры Олимпиады 2018 года в корейском Пхенчхане Алина Загитова и Евгения Медведева отсутствуют в числе претендентов на поездку в Пекин. Игры пройдут в феврале будущего года, сообщает «Спорт-Экспресс».

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